Picchia la convivente mentre è ai domiciliari i carabinieri lo arrestano e lo rinchiudono in carcere

Un 38enne del Casertano, già agli arresti domiciliari, è stato arrestato dai Carabinieri di Lusciano dopo aver aggredito la convivente. L'uomo è stato portato in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L'intervento dei militari è avvenuto in seguito alla chiamata di una testimone che ha assistito alla violenza. L’episodio si aggiunge a una serie di casi di violenza domestica nella zona.

Ancora un episodio di violenza domestica nel Casertano. I Carabinieri della Stazione di Lusciano hanno arrestato in flagranza di reato un 38enne del posto, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.L’intervento è scattato.🔗 Leggi su Casertanews.it 41enne viola gli arresti domiciliari, viene portato in carcere Notizie correlate Ercolano: chiacchiere da bottega per un 47enne ma è ai domiciliari. Carabinieri lo arrestanoErcolano: arrestato per evasione 47enne sorpreso in una bottega del quartiere I carabinieri della tenenza di Ercolano hanno arrestato per evasione S. Castelnuovo, omicida ai domiciliari: la Cassazione lo rispedisce in carcereSi riaprono le porte del carcere per il 29enne di nazionalità marocchina condannato in primo grado per l'omicidio volontario avvenuto nella primavera... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Castellaneta, aggredisce e picchia la convivente: arrestato in flagranza di reato 42enne; Picchia la compagna e la spinge dalle scale: in manette un 56enne; Colleferro, picchia la compagna e la fa cadere dalle scale; Picchia (per l'ennesima volta) la compagna: uomo arrestato per maltrattamenti in famiglia. Picchia la compagna e la minaccia con una lama da 20 centimetri: 38enne romeno arrestatoSCHIO (VICENZA) - Chiede aiuto nel cuore della notte alla stazione dei carabinieri. È accaduto a Schio, dove una donna si è presentata ... msn.com TRIS Siracusa. . Racconta in un tema le violenze subite dalla madre ad opera del padre e fa arrestare il genitore. E’ accaduto a Licata dove una bambina ha riportato in un compito in classe tutto il suo malessere “quando papà picchia la mamma”. L’uomo è ai - facebook.com facebook «Papà picchia la mamma con un bastone»: a Torino 13enne telefona al 112, ma la donna si era inventata i maltrattamenti dopo un litigio per soldi con il marito x.com