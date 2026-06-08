Napoli il super yacht Al Mirqab dell’ex primo ministro del Qatar nel Golfo

Notizia in breve

Lo yacht Al Mirqab, lungo 133 metri e con bandiera delle Isole Cayman, è attraccato nel Golfo di Napoli. La nave appartiene all’ex primo ministro del Qatar Sheikh Hamad bin Jassim. La sua presenza si è verificata sotto il Vesuvio, nella zona portuale della città. L’imbarcazione è nota per le sue dimensioni e proprietà di alto livello.