Napoli il super yacht Al Mirqab dell’ex primo ministro del Qatar nel Golfo
Lo yacht Al Mirqab, lungo 133 metri e con bandiera delle Isole Cayman, è attraccato nel Golfo di Napoli. La nave appartiene all’ex primo ministro del Qatar Sheikh Hamad bin Jassim. La sua presenza si è verificata sotto il Vesuvio, nella zona portuale della città. L’imbarcazione è nota per le sue dimensioni e proprietà di alto livello.
Ha attraccato all’ombra del Vesuvio l’ Al Mirqab, lo yatch lungo 133 metri, battente bandiera delle Isole Cayman, e di proprietà dell’ex primo ministro del Qatar Sheikh Hamad bin Jassim. È uno degli yatch più grandi al mondo e tra i più imponenti che abbiano mai attraccato nel Golfo di Napoli. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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