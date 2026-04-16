Qatar l' arrivo del primo ministro pakistano Sharif

Il primo ministro pakistano è arrivato a Doha, dopo aver visitato l’Arabia Saudita il giorno precedente. La sua visita si inserisce in una serie di incontri ufficiali nella regione. Al momento, non sono stati rilasciati dettagli sui temi trattati durante il viaggio. Nella capitale qatariota, il leader pakistano si recherà a incontri con rappresentanti locali e altri funzionari. La visita prosegue le attività ufficiali all’estero del governo pakistano.

Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif è arrivato a Doha dopo la sua visita di ieri in Arabia Saudita. Lo riporta al Jazeera. Sharif terrà un incontro bilaterale con l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani. Un incontro che avviene mentre il Pakistan preme per un secondo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran. Centrosinistra, Conte: “Primarie? Costruiamo programma condiviso, non partiamo da zero”. E Schlein annuisce New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Qatar, l'arrivo del primo ministro pakistano Sharif Shehbaz Sharif Arrives in Doha to Strengthen Pakistan-Qatar Ties | Pakistan Observer Notizie correlate Colloqui Islamabad, primo ministro pakistano Sharif accoglie delegazione IranLa delegazione iraniana guidata dal presidente del parlamento iraniano, Mohammad Baqer Ghalibaf, e alla presenza del ministro degli Esteri Abbas... Shehbaz Sharif, primo ministro del PAKISTAN: “Lavoriamo per la pace e combattiamo il terrorismo, il mondo lo sa”Il Board of Peace voluto dal presidente statunitense Donald Trump si è riunito per la prima volta a Washington, mettendo al tavolo nazioni... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Edison sostituisce il gas dal Qatar con consegne spot dagli Stati Uniti; Il Giro del Mondo in 15 Trofei: Roberto Mancini mette la bandierina anche sul Qatar; La magica notte di Roberto Mancini: vince il titolo in Qatar ed elimina Simone Inzaghi dalla Champions asiatica; Pakistan, il premier Sharif atteso in Arabia saudita, Qatar e Turchia. Qatar, l'arrivo del primo ministro pakistano SharifIl primo ministro pakistano Shehbaz Sharif è arrivato a Doha dopo la sua visita di ieri in Arabia Saudita. Lo riporta al Jazeera. Sharif terrà un incontro bilaterale con l’emiro del Qatar, Tamim bin ... lapresse.it Molto probabilmente il mondo vedrà zero gas dal Qatar almeno fino a metà giugno. Al momento siamo nel mio scenario base: la produzione persa dal Qatar quest’anno sarà metà di quella russa persa nel 2022, che portò i prezzi a €150/MWh e più. Può x.com 15 aprile Qatar Airways supera per la prima volta il 50% con 310 voli . - facebook.com facebook