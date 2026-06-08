Napoli Fantacalcio 2026-2027 | i migliori acquisti chi prendere e chi evitare

Per il Fantacalcio 2026-2027, si consiglia di monitorare le quotazioni dei giocatori del Napoli, soprattutto quelli con maggiori possibilità di titolarità sotto il nuovo allenatore. Tra i nomi da considerare ci sono i centrocampisti che hanno dimostrato continuità, mentre è meglio evitare alcuni attaccanti con poche chances di scendere in campo. Le scelte devono tenere conto delle valutazioni aggiornate e delle rotazioni della squadra in vista della stagione.

I consigli di SpazioNapoli.it per il Fantacalcio 2026-2027: i migliori acquisti tra i giocatori del Napoli, le quotazioni da tenere d’occhio, chi prendere e chi evitare con il nuovo allenatore. Il Fantacalcio è la grande passione italiana: oltre 7 milioni di giocatori ogni anno, con l’asta che si svolge ad agosto prima dell’inizio del campionato. Se hai dei giocatori del Napoli nella tua lista d’osservazione, questa guida ti aiuta a fare le scelte giuste per la stagione 2026-2027. Il Napoli al Fantacalcio: il contesto 2026-27. La stagione 2026-2027 porta importanti novità: nuovo allenatore (con forti indicazioni verso Massimiliano Allegri), possibile rivoluzione nella gestione dei big a fine contratto (Lukaku, De Bruyne, Anguissa) e la necessità di mantenere alta la qualità dopo due stagioni di altissimo livello. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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