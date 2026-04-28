Il Milan sta definendo un piano per le prossime stagioni 20262027, valutando quali giocatori mantenere e quali cedere. La società ha già stabilito un budget iniziale e sta considerando le eventuali plusvalenze derivanti dalle cessioni. La strategia prevede una serie di mosse mirate a rinnovare la rosa, con un occhio alle entrate economiche generate dalle future vendite di alcuni calciatori.

La stagione 20242025 è agli sgoccioli. Al Milan restano 4 partite per chiudere il discorso qualificazione alla prossima Champions League: servono 6 punti per blindare l’obiettivo minimo. Solo dopo si potrà ufficialmente aprire il cantiere 20262027, anche se la dirigenza si sta già iniziando a guardare intorno. Il direttore sportivo Igli Tare e l’amministratore delegato Giorgio Furlani stanno lavorando seguendo le indicazioni di Massimiliano Allegri, che ha chiesto 3-4 innesti di livello internazionale: un attaccante, un centrocampista, un difensore centrale e un esterno. A questi dovranno aggiungersi profili giovani, sostenibili e funzionali alla linea di sostenibilità dettata da RedBird.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan 2026/2027, chi vendere e chi tenere: la stima degli incassi provenienti dalle cessioni

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