Napoli Allegri ha chiesto l’acquisto di Fabio Gatti | serviranno oltre 20 milioni di € per acquistarlo dalla Juventus

Il tecnico del Napoli avrebbe richiesto l'acquisto di Fabio Gatti dalla Juventus. Per il trasferimento, si stimano oltre 20 milioni di euro. Le voci di mercato provenienti da Milano indicano che il club partenopeo sta valutando questa operazione come obiettivo principale per rinforzare la difesa. Finora, non ci sono conferme ufficiali o dettagli sullo stato delle trattative.

Le indiscrezioni di mercato provenienti da Milano accendono il calciomercato estivo. Il nuovo tecnico del Napoli, Massimiliano Allegri, avrebbe individuato in Fabio Gatti il rinforzo ideale per consolidare il reparto arretrato. Il difensore della Juventus è un profilo che l’allenatore livornese apprezza da tempo e che avrebbe voluto portare con sé già durante la sua esperienza al Milan. Secondo le voci che circolano negli ambienti di mercato, il centrale bianconero sarebbe nella lista del nuovo progetto tecnico azzurro. Gatti garantisce fisicità, personalità e grande affidabilità difensiva, caratteristiche che Allegri ritiene fondamentali per costruire una squadra competitiva sia in campionato che nelle competizioni europee. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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