Napoli Allegri avrebbe chiesto l’acquisto di Gatti per rinforzare la difesa

Allegri avrebbe chiesto l’acquisto di Federico Gatti per rafforzare la difesa del suo team. Il centrale della Juventus, ancora stimato dall’allenatore, è tra i nomi considerati dal Napoli per il mercato. La richiesta sarebbe stata inoltrata come parte delle strategie di rafforzamento della rosa. Nessuna conferma ufficiale è arrivata, né dettagli sulle trattative in corso.

Tra i nomi finiti sul taccuino del Napoli per rinforzare la difesa spicca quello di Federico Gatti, centrale della Juventus che continua a godere della stima di Massimiliano Allegri. Secondo alcune indiscrezioni di mercato, il club azzurro starebbe monitorando con attenzione la situazione del difensore in vista della prossima stagione. Il rapporto tra Allegri e Gatti è sempre stato particolarmente solido. L’allenatore livornese ha più volte elogiato le qualità del centrale bianconero, apprezzandone soprattutto carattere, fisicità e capacità di leadership. Proprio per questo motivo il suo profilo sarebbe considerato ideale per guidare la retroguardia partenopea. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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