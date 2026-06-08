Un dirigente di una squadra italiana volerà negli Stati Uniti per seguire una partita del Mondiale di calcio. La partita tra Belgio e Iran si svolgerà il 21 giugno al SoFi Stadium di Los Angeles. L’obiettivo è osservare i giocatori Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, oltre a trascorrere alcuni giorni in vacanza nella regione.

Aurelio De Laurentiis seguirà da Los Angeles Belgio-Iran del 21 giugno al SoFi Stadium: l’occasione per monitorare Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku oltre le vacanze californiane. De Bruyne e Lukaku: l’osservazione dal vivo negli States. Il presidente del Napoli non lascia al caso il monitoraggio dei suoi due big. Come rivela il Corriere dello Sport, De Laurentiis assisterà alla partita della nazionale belga proprio per studiare De Bruyne e Lukaku con la maglia del Belgio. La scelta di presenziare al SoFi Stadium non è casuale: entrambi i calciatori rimangono al centro delle valutazioni tecniche e di mercato del club partenopeo. De Bruyne ha chiesto un confronto tecnico prima di definire il proprio futuro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Napoli, ADL vola negli USA per il Mondiale: ecco il suo obiettivo

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Resto amareggiato, se è vero ciò che hanno detto @DiMarzio @AlfredoPedulla sulla trattativa Napoli-Italiano, ADL e la società Napoli hanno avuto un atteggiamento molto irrispettoso ed altamente sgradevole che preclude qualsiasi possibilità anche futura pe x.com