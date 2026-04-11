Napoli due possibili addii in estate | l’obiettivo di ADL è chiaro

Il Napoli sta valutando seriamente la possibilità di vendere due giocatori durante la prossima finestra di mercato estiva. Uno di questi è un centrocampista con una clausola rescissoria di 25 milioni di euro, che potrebbe portare a una cessione se il club decide di esercitare questa opzione. La società ha in mente di agire in modo deciso in vista della prossima stagione, senza ancora aver preso una decisione definitiva.

Lobotka ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro e il Napoli la valuta seriamente per l’estate. Anguissa non è incedibile e il club cerca alternative concrete nel mercato. Lobotka: la clausola da 25 milioni apre le porte alla cessione. Lo slovacco rappresenta il primo indiziato per una possibile partenza. La clausola rescissoria, esercitabile nei primi giorni di luglio, fissa il prezzo a 25 milioni di euro. La Juventus segue la situazione con attenzione: Luciano Spalletti, tecnico bianconero, conosce bene il regista e lo vorrebbe al suo fianco. Per il Napoli si tratta di una valutazione già definita, non oggetto di trattative. La decisione finale dipenderà da Antonio Conte, che avrà voce determinante sulla permanenza o la cessione del centrocampista classe 1994.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, due possibili addii in estate: l’obiettivo di ADL è chiaro Calciomercato Inter, rivoluzione in estate: 5 addii certi! L’obiettivo è puntare tutto su quell’acquistoCalciomercato Inter, rivoluzione in estate: 5 addii certi! L’obiettivo è puntare tutto su quell’acquisto Josep Martinez Inter, chance dal 1' contro... Napoli, ADL chiaro dopo il Milan: le parole sullo ScudettoGrande vittoria del Napoli contro il Milan di Massimiliano Allegri e secondo posto conquistato.