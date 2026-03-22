pizza expo ranfagni vola negli usa in gara per il mondiale a las vegas

Riccardo Ranfagni, pizzaiolo de Il Circo della Luna di Vernio, si sta preparando per partecipare alla Pizza Expo negli Stati Uniti. Dopo aver vinto a novembre il primo posto nella categoria gourmet e il secondo in quella degli impasti alternativi al concorso nazionale di Ponsacco, ora si trova in gara per il mondiale a Las Vegas. La competizione internazionale si svolge a pochi mesi di distanza dalla sua vittoria precedente.

E’ giunto il momento di riscattare il premio vinto a novembre per Riccardo Ranfagni de Il Circo della Luna di Vernio, che qualche mese fa si è classificato al primo posto nella categoria "gourmet" e al secondo per "impasti alternativi" al concorso nazionale per pizzaioli che si è tenuto a Ponsacco. Il premio assegnato al verniotto consisteva nella possibilità di gareggiare al Pizza Expo, a Las Vegas. Dal 24 al 26 marzo, Riccardo Ranfagni, pizzaiolo e titolare insieme ad Alice Pasquinelli della pizzeria – aperta nei vecchi locali di famiglia che hanno ospitato il secolo scorso un forno e una bottega di alimentari, a Mercatale di Vernio, e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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