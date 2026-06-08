Napoli | accolta la liberazione anticipata per Sebastiano Sperduto
Il Tribunale di Napoli ha accolto l’impugnazione dell’avvocato di Sebastiano Sperduto contro la decisione del Magistrato di Sorveglianza di Avellino, che aveva negato la liberazione anticipata. La sentenza permette a Sperduto di uscire prima del termine stabilito, senza ulteriori condizioni. La decisione è definitiva e non è stato richiesto un incidente di esecuzione. La richiesta di liberazione anticipata era stata respinta in precedenza dal Magistrato di Sorveglianza.
Il Tribunale di Napoli ha accolto l’impugnazione presentata dall’avvocato Roberto Romano contro la decisione del Magistrato di Sorveglianza di Avellino che aveva negato, nella sua totalità, la richiesta di liberazione anticipata avanzata da Sebastiano Sperduto. Quest’ultimo, condannato in primo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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