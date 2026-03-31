Napoli-Milan conferenza stampa anticipata | ecco quando parla Massimiliano Allegri

Da pianetamilan.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La conferenza stampa di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è stata anticipata rispetto alla data originale. Il club ha comunicato quando si terrà l'incontro con i giornalisti, in vista della prossima partita contro il Napoli. La comunicazione ufficiale indica il giorno e l'orario in cui Allegri parlerà ai media, senza ulteriori dettagli su contenuti o argomenti trattati.

Ora è ufficiale: la conferenza stampa di Massimiliano Allegri in vista di Napoli-Milan si terrà sabato 4 aprile alle ore 14:30. Il club rossonero ha deciso di anticipare l’appuntamento di un giorno, evitando così di organizzarla nella giornata di Pasqua, che coincide con la vigilia del match. Una scelta logistica e strategica chiara, che permette di preparare al meglio una sfida cruciale per la classifica. Il Milan scenderà in campo lunedì 6 aprile alle 20:45 allo stadio 'Maradona' di Napoli contro la squadra guidata da Antonio Conte. Una Pasquetta atipica per i tifosi, che assisteranno a uno scontro diretto tra la seconda e la terza forza del campionato di Serie A. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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