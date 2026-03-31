La conferenza stampa di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è stata anticipata rispetto alla data originale. Il club ha comunicato quando si terrà l'incontro con i giornalisti, in vista della prossima partita contro il Napoli. La comunicazione ufficiale indica il giorno e l'orario in cui Allegri parlerà ai media, senza ulteriori dettagli su contenuti o argomenti trattati.

Ora è ufficiale: la conferenza stampa di Massimiliano Allegri in vista di Napoli-Milan si terrà sabato 4 aprile alle ore 14:30. Il club rossonero ha deciso di anticipare l’appuntamento di un giorno, evitando così di organizzarla nella giornata di Pasqua, che coincide con la vigilia del match. Una scelta logistica e strategica chiara, che permette di preparare al meglio una sfida cruciale per la classifica. Il Milan scenderà in campo lunedì 6 aprile alle 20:45 allo stadio 'Maradona' di Napoli contro la squadra guidata da Antonio Conte. Una Pasquetta atipica per i tifosi, che assisteranno a uno scontro diretto tra la seconda e la terza forza del campionato di Serie A. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Napoli-Milan, conferenza stampa anticipata: ecco quando parla Massimiliano Allegri

Articoli correlati

Verso Cremonese-Milan: ecco quando parlerà Allegri in conferenza stampaDopo la sconfitta interna (0-1) contro il Parma, il Milan di Massimiliano Allegri torna in campo per il campionato.

Verso Milan-Lecce, ecco quando parlerà Allegri in conferenza stampa | PM NEWSArchiviato il successo contro il Como di Cesc Fabregas, firmato dal gol di Christopher Nkunku su calcio di rigore e dalla doppietta di Adrien Rabiot,...

Tutto quello che riguarda

Discussioni sull' argomento Incontro di calcio Napoli - Milan; Come sta Rabiot dopo l'infortunio con la Francia: la situazione verso Napoli-Milan e le condizioni del mancino; Il Milan a Napoli più stanco che mai? Nella sosta farà oltre 100.000 chilometri; Napoli-Milan in 'aiuto' dell'Inter: per Chivu scatto decisivo o il rischio vero di perdere tutto.

MN - Sabato 4 aprile alle 14.30 la conferenza stampa di Allegri per Napoli-MilanMentre a Milanello i lavori sono in pausa, la ripresa degli allenamenti è prevista per domani pomeriggio, si muove la macchina organizzativa visto l'avvicinamento a Napoli-Milan di lunedì 6 aprile. La ... msn.com

MN - Sabato 4 aprile alle 14.30 la conferenza stampa di Allegri per Napoli-Milan x.com

Un anno fa, dopo Napoli Milan. Parló chiaro. Parló benissimo. Parló così come doveva parlare Antonio Conte. Sarebbe stata una follia non crederci. Una follia anche non guardarsi alle spalle. Testa e coraggio, corsa e sudore, voglia e sogni, lotta e piedi per te facebook