“ Mussolini – Le verità nascoste ” è lo speciale condotto da Massimo Giletti dedicato alla storia delle ultime ore di Benito Mussolini e dei misteri conseguenti la sua morte. Un documentario – inchiesta che cerca di rispondere ad una serie di domande che risuonano ad 80 anni dalla morte del Duce. “Mussolini – Le verità nascoste”, lo speciale stasera su Rai3. Stasera, lunedì 8 giugno 2026, dalle ore 21.15 appuntamento in prima serata su Rai3 con “ Mussolini – Le verità nascoste “, lo speciale tra documentario e inchiesta, condotto da Massimo Giletti. Un viaggio inchiesta sulle verità nascoste che, ancora oggi, riguardano le ultime ore di vita di Benito Mussolini e dei misteri conseguenti la sua morte. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Mussolini Le Verità Nascoste”, lo speciale di Massimo Giletti su Rai3: ospiti ed anticipazioni

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