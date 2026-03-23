Questa sera, lunedì 23 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. La stretta attualità politica e internazionale con Michele Santoro apre la puntata del programma di Massimo Giletti. E ancora: riflettori sempre accesi sul fallito trapianto del piccolo Domenico morto al Monaldi di Napoli. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Garlasco, tutte le prove contro Andrea Sempio - Ore 14 del 28/11/2025

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Auguri a Massimo Giletti! 64 anni per un grande della nostra televisione!! facebook

Lunedì 9 marzo in prima serata su @RaiTre Massimo Giletti conduce una nuova puntata di #lostatodellecose x.com