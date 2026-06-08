Musica trionfo per l’Isa 4 | i giovani talenti conquistano l’Italia

Gli studenti dell'Isa 4 hanno ottenuto i punteggi più alti nelle competizioni musicali a livello nazionale, superando gli altri concorrenti. I giovani talenti si sono distinti grazie a performance di livello elevato e preparazione accurata. La vittoria si basa sui risultati ottenuti nelle prove ufficiali, senza specificare i nomi dei partecipanti o dettagli sulle modalità di selezione. La competizione ha coinvolto diversi istituti italiani, con gli studenti dell'Isa 4 che si sono affermati come migliori.

? Punti chiave? In Breve Musica e talento tra i banchi dell’Isa 4: i successi nazionali degli studenti della Spezia. Gli studenti dell’Isa 4 della Spezia hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti musicali nelle ultime settimane, distinguendosi in importanti concorsi nazionali. I risultati raggiunti tra Marina di Massa e San Vincenzo testimoniano l’eccellenza della formazione artistica fornita dall’istituto. I giovani musicisti si sono misurati con coetanei provenienti da diverse regioni italiane, portando prestigio al territorio attraverso esecuzioni di alta qualità. I trionfi al concorso Clara Wieck Schumann di Marina di Massa. Il concorso nazionale dedicato alle scuole medie con indirizzo musicale, ai licei musicali e alle scuole primarie ha protagonisti gli allievi di pianoforte della professoressa Federica Morace. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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