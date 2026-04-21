Lo scorso 19 aprile a Milano, tre giovani atleti di Ventimiglia della squadra Karate Fight Contact hanno vinto i titoli mondiali di K1 e Kickboxing. La competizione ha visto protagonisti i ragazzi, che hanno ottenuto risultati di rilievo in un evento internazionale. La vittoria rappresenta un momento importante per il team ligure, che si conferma tra le realtà di rilievo nel panorama delle arti marziali.

Tre atleti della squadra Karate Fight Contact di Ventimiglia hanno conquistato il titolo mondiale di K1 e Kickboxing a Milano lo scorso 19 aprile. La competizione, tenutasi presso il palazzetto dello sport Sandro Pertini, ha i giovani ligure imporsi in un contesto internazionale di altissimo livello tecnico durante i campionati WBFC-WKAFL-WFC. L’ascesa dei nuovi campioni sul tatami milanese. Il successo ottenuto nel capoluogo lombardo non è frutto del caso, ma il risultato di una gestione tecnica rigorosa coordinata dal Maestro Claudio Corrias. Gli incontri disputati domenica 19 aprile hanno richiesto agli agonisti ventimigliesi di superare eliminatorie estenuanti contro avversari provenienti da ogni continente, mantenendo una disciplina ferrea per arrivare alle fasi finali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trionfo ligure a Milano: tre giovani campioni conquistano il mondo

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