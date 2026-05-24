I giovani arcieri degli Arcieri Sanniti hanno vinto il Trofeo Pinocchio. La manifestazione si è svolta in una località non specificata, dove i partecipanti si sono sfidati in prove di tiro con l’arco. La competizione ha richiesto concentrazione e precisione, con i giovani atleti che hanno mostrato abilità e determinazione. La vittoria rappresenta un risultato importante per il team, che si prepara ora alle prossime gare.

Tempo di lettura: 3 minuti C’è uno sport che insegna il silenzio, la concentrazione, il sacrificio. Uno sport che non riempie le prime pagine, che non vive sotto i riflettori del grande calcio o dei palazzetti gremiti, ma che continua a costruire campioni e, soprattutto, ragazzi straordinari. È il tiro con l’arco, disciplina antica e affascinante che ancora oggi troppo spesso non riceve l’attenzione che meriterebbe. Eppure, proprio da questo sport “silenzioso”, arrivano imprese che meritano applausi fragorosi. Gli Arcieri Sanniti, guidati con passione e dedizione dal presidente Angelo Biazzo, hanno scritto una pagina indimenticabile nella fase estiva del Trofeo Pinocchio, la finale nazionale dei Giochi della Gioventù di tiro con l’arco organizzata dalla FITARCO, manifestazione simbolo per i giovani arcieri italiani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - L’orgoglio sannita vola dritto al bersaglio: i giovani talenti degli Arcieri Sanniti conquistano il Trofeo Pinocchio

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