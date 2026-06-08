Musica senza confini | band Italia e Slovenia in gara per il palco

Le band italiane e slovene possono candidarsi entro giugno per esibirsi in piazza Transalpina. Sono previsti sei gruppi che verranno selezionati per partecipare alla manifestazione. I requisiti specifici per la candidatura non sono stati indicati nel testo.

Quali sono i requisiti per candidare la tua band entro giugno?. Come si selezionano i sei gruppi che suoneranno in piazza Transalpina?. Cosa riceveranno concretamente i finalisti per il loro set musicale?. Chi può partecipare gratuitamente a questo contest tra Italia e Slovenia?.? In Breve Scadenza candidature entro il 30 giugno tramite modulo online dedicato.. Selezione live tra 15 luglio e 15 agosto in Friuli e Slovenia.. Sei band vincitrici si esibiranno il 28 e 29 agosto alla Borderless Beer Fest.. Band composte da massimo sei membri con età media tra 16 e 30 anni.. Musica senza confini: al via le candidature per l’Openwave Music Contest tra Italia e Slovenia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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ZU live at Mostovna, Nova Gorica Slovenia 1-2-2026

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