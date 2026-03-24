Sicurezza senza confini tra Italia e Slovenia arrestato un latitante

Da triesteprima.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Operazione transfrontaliera lungo l'asse A34-H4. Oltre 130 persone identificate, raffica di sequestri e un arresto decisivo: in manette un 49enne ricercato per reati contro il patrimonio Una barriera invisibile ma impenetrabile contro l’illegalità transfrontaliera. È quella sollevata lo scorso 19 marzo dalla Polizia di Stato italiana e dalla Polizia slovena nell’ambito dell’operazione congiunta denominata “Side by side”. Un dispositivo di controllo massiccio che ha setacciato le arterie autostradali di collegamento tra i due Paesi, portando a decine di sanzioni e alla cattura di un ricercato. L’operazione è scattata simultaneamente su entrambi i versanti del confine. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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