Lo Youtopic Fest si è svolto a Rondine Cittadella della Pace con musica, parole e testimonianze di pace. L’evento ha coinvolto numerosi partecipanti in un percorso di incontri e confronti, sottolineando l'importanza di relazioni e ascolto quotidiano per costruire la pace. La manifestazione ha avuto successo come momento di condivisione e riflessione collettiva.

AREZZO – Una grande festa collettiva, un percorso di parole, musica, incontri e testimonianze per ribadire che la pace si costruisce ogni giorno attraverso relazioni, ascolto e responsabilità. Si è svolta ieri (7 giugno) nell’Arena di Janine a Rondine Cittadella della Pace Destinazione Pace. Musica e voci dal mondo insieme contro le guerre, l’evento conclusivo di YouTopic Fest 2026 che ha visto protagonisti i giovani della World House di Rondine insieme ad artisti, musicisti, testimoni e migliaia di partecipanti. Ad accompagnare il pubblico lungo le otto tappe del percorso ispirato alle parole del Metodo Rondine sono stati Folco Terzani, Amara, Giovanni Caccamo, l’Orchestra Instabile di Arezzo diretta dal Maestro Valter Sivilotti e Lorenzo Jovanotti, protagonista del gran finale dell’evento condotto da Eva Crosetta. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Musica, parole e testimonianze di pace: successo per lo Youtopic Fest a Rondine Cittadella della Pace

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