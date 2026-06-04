Arezzo, 4 giugno 2026 – I quattro giorni disarmanti d i YouTopic Fest 2026 si sono aperti questa mattina con la Marcia “In Cammino per la Pace ”, circa dieci chilometri colorati dall’energia dei giovani che da Arezzo hanno raggiunto Rondine. Partita alle 9 da Arezzo ha visto partecipare oltre 4mila giovani arrivati intorno alle 12 alla Cittadella della Pace, nell’Arena di Janine, dove si è tenuta la cerimonia di inaugurazione di YouTopic Fest. L’arrivo a Rondine è stato accompagnato da atlete e atleti paralimpici e dall’accoglienza delle studentesse e degli studenti internazionali della World House, giovani provenienti da luoghi segnati dal conflitto che a Rondine imparano ogni giorno a trasformare la distanza in relazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oltre 4mila giovani in cammino per la pace: a Rondine aperto YouTopic Fest 2026

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