destinazione pace a rondine la festa finale di youtopic fest con jovanotti

Il 7 maggio 2026, a Rondine, si è svolta la festa finale di YouTopic Fest, con la partecipazione di Jovanotti. L'evento si è tenuto in un contesto caratterizzato dal fiume Arno nelle vicinanze, e ha visto la presenza di numerosi giovani e rappresentanti della comunità locale. La manifestazione ha concluso una serie di incontri e attività dedicati alla promozione della pace e alla riconciliazione tra opposti.

Arezzo, 7 maggio 2026 – C’è un luogo, tra le anse dell’Arno e il rumore del mondo, dove la parola “nemico” smette di essere un destino e torna a essere un volto. Quel luogo è Rondine. E il 7 giugno diventerà il punto di partenza di un viaggio collettivo: “Destinazione Pace. Musica e voci dal mondo insieme contro le guerre”, la grande festa finale della decima edizione di YouTopic Fest 2026. Non sarà soltanto un evento musicale. Sarà una chiamata. Un evento da vivere insieme, fatto di energia condivisa, incontri e partecipazione. Sul palco, artisti, ospiti e giovani di tutto il mondo con le loro storie che danno forma a un’esperienza che è insieme spettacolo e movimento, capace di coinvolgere e attivare.🔗 Leggi su Lanazione.it

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