Musica area food e divertimento | lo zoo di 105 sbarca a ErchieLand 2026

Sabato 27 giugno, a Largo Calvario, si terrà ErchieLand 2026, un evento gratuito organizzato dall'associazione Contro Cultura. L’iniziativa include musica, spettacoli e attività di intrattenimento per tutte le età, con aree dedicate alla musica, al cibo e al divertimento. Tra gli ospiti principali figurano due figure note dello Zoo di 105, Paolo Noise e Wender, che parteciperanno alla giornata. L’evento si svolge nel centro di Erchie e coinvolgerà diverse aree della località.

ERCHIE - Ingresso gratuito, musica, spettacolo e divertimento per tutte le età. Sabato 27 giugno Largo Calvario ospiterà ErchieLand 2026, l'evento organizzato dall'Aps Contro Cultura che quest'anno porterà a Erchie due tra i volti più noti e apprezzati dello Zoo di 105: Paolo Noise e Wender. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

KPop Takeover at Drayton Manor! Zoo Fun, Dance Workshop & Thomas Land Rides! Half Term Feb 2026

Notizie e thread social correlati

A Trecase l’evento Street Food & Cabaret: Due giorni di food, musica, divertimento e dibattitiA Trecase si svolge l’evento “Street Food & Cabaret” nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 aprile.

Street food, musica e divertimento a Castelfranco di Sotto con il Primavera FestivalA Castelfranco di Sotto, nel centro storico, torna il Primavera Festival, giunto alla sua seconda edizione.

Temi più discussi: Mercatino d’Estate QT8 Milano 2026: artigianato, vintage, street food e musica dal vivo - CASVA Milano; Sessantotto Village, al parco Da Vinci; Urban Lake Street Food Festival torna alla Schiranna di Varese; Weekend di musica, arte e magia: Svicolando compie vent’anni.

Si apre Bioest, festival del naturale con piante che fanno musica. Oggi e domani nell'area ex Opp di Trieste #ANSA x.com

Basket, musica e street food: a Castiglione Olona torna l’Irish Basketball FestivalIl 20 e 21 giugno il campetto di via Gramsci ospita la terza edizione dell’evento Due giorni tra torneo 3vs3, dj set, giochi e intrattenimento per tutte le età ... laprovinciadivarese.it

Firenze, il primo maggio al Tenax tra musica, mercatino creativo e street foodFirenze, 29 aprile 2026 – Una giornata di musica dalle 11 del mattino fino a mezzanotte quella del 1 maggio all’Ippodromo del Visarno, dove non mancherà mercatino creativo, street food e area dedicata ... msn.com