A Trecase si svolge l’evento “Street Food & Cabaret” nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 aprile. Durante il fine settimana, il centro cittadino ospiterà iniziative che prevedono stand di cibo di strada, spettacoli di cabaret, musica dal vivo e momenti di confronto. L’evento coinvolge diverse attività e si svolge in un’area centrata sulla promozione culturale e sociale.

"Street Food & Cabaret", l’evento che sabato 11 e domenica 12 aprile prossimi trasformerà il cuore di Trecase in un cantiere di gioia e solidarietà. C’è un’immagine che più di ogni altra racconta la bellezza di una comunità: quella di un gruppo di genitori e di famiglie che decidono di mettere da parte il proprio tempo libero per sognare e costruire insieme qualcosa di grande per i figli degli altri, oltre che per i propri. Nasce da questo spirito di profonda gratuità "Street Food & Cabaret", l’evento che sabato 11 e domenica 12 aprile prossimi trasformerà il cuore di Trecase in un cantiere di gioia e solidarietà. L’iniziativa,... 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - A Trecase l’evento Street Food & Cabaret: Due giorni di food, musica, divertimento e dibattiti

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