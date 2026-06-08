Muse in scena | echi lontani di ispirazione
Sabato 20 giugno alle 20.45 si terrà una rappresentazione al Giardino della Ghiacciaia di Villa Lambertini Mattei, organizzata da Nuova Acropoli Bologna in collaborazione con Salviamo la Ghiacciaia OdV. L’evento celebra la Giornata Internazionale delle Arti e si svolge nel contesto di una manifestazione culturale. La performance si svolge nel cortile della Ghiacciaia e coinvolge la comunità locale, offrendo un momento di spettacolo e arte all’aperto.
Sabato 20 giugno alle ore 20.45Giardino della Ghiacciaiadi Villa Lambertini Mattei (via Bertocchi 24)Nuova Acropoli Bologna, in collaborazione con Salviamo la Ghiacciaia OdV, per celebrare la Giornata Internazionale delle Arti di Nuova Acropoli, invita la cittadinanza ad una rappresentazione dal. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
MUSE - Hexagons (Official Visualiser)
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