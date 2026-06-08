Muse in scena | echi lontani di ispirazione

Notizia in breve

Sabato 20 giugno alle 20.45 si terrà una rappresentazione al Giardino della Ghiacciaia di Villa Lambertini Mattei, organizzata da Nuova Acropoli Bologna in collaborazione con Salviamo la Ghiacciaia OdV. L’evento celebra la Giornata Internazionale delle Arti e si svolge nel contesto di una manifestazione culturale. La performance si svolge nel cortile della Ghiacciaia e coinvolge la comunità locale, offrendo un momento di spettacolo e arte all’aperto.