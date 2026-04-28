Musica e memoria al Teatranimahub in scena Echi del tempo con Lauria e Vitellaro

Ad Agrigento, prosegue la rassegna Mariuccia Linder 20252026 promossa dall’associazione culturale TeatrAnima, con l’evento “Echi del tempo” in scena al Teatranimahub. La serata vede protagonisti sul palco gli artisti Lauria e Vitellaro, che combinano musica e teatro in un percorso dedicato alla memoria e alle tradizioni. L’appuntamento si inserisce in un ciclo culturale che unisce diverse forme artistiche, creando un ponte tra passato e presente.

Prosegue ad Agrigento il percorso culturale che intreccia teatro, musica e memoria con un nuovo appuntamento della rassegna Mariuccia Linder 20252026, promossa dall’associazione culturale TeatrAnima. Sabato 9 maggio alle 17,30, negli spazi del Teatranimahub, all’interno dell’ex istituto Gioeni.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate "Itinerari siciliani", violoncello e voce in scena: nuovo appuntamento al TeatranimahubSabato 28 marzo, alle 17:30 nella sala del centro culturale ricavato all’interno dell’ex istituto Gioeni-Salesiani di via Oblati, andrà in scena... Leggi anche: Pirandello torna in scena ad Agrigento: il gruppo Caos presenta "Pensaci Giacomino" al Teatranimahub Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: La compositrice Agnese Contini torna con Flotilla; Musica, storia e letteratura: tre serate in Valle Varaita con La valigia delle voci; L'icona della musica cubana Omara Portuondo madrina d'eccezione della terza edizione di Vuelvo al Sur; Echi e Risonanze, il violoncello Il Chigiano inaugura la nuova collana discografica della Chigiana. Lettere dal Fronte, un’eco dal passato tra musica e parole: domenica al Temple TheaterAl Temple Theater la memoria si fa suono e parola: Lettere dal Fronte non è solo una rappresentazione, ma un viaggio intimo e suggestivo che intreccia teatro e musica per restituire umanità a una stor ... sassuolo2000.it Quattro ragazze trascorrono la loro giovinezza nella stessa fattoria nel nord della Germania. Mentre la casa evolve nel corso di un secolo, le pareti continuano a risuonare degli echi del passato. Sebbene separate dal tempo, le loro vite iniziano a rispecchiarsi - facebook.com facebook Il #21aprile 2016 moriva #Prince Rogers Nelson. Il "Re del pop", ha venduto 80 mln di dischi. Il successo nel 1984 con Purple Rain. La sua musica, pur restando legata alla tradizione nera, risente degli echi del funk, rock classico e pop, ma anche del rap e del x.com