Le Muse Orfane propongono a San Quirino lo spettacolo Echi dal cotonificio
Ritorna nel pordenonese lo spettacolo “Echi dal cotonificio” che ripercorre a livello scenico la storia dei cotonifici friulani, che rappresentano un grande spaccato storico della realtà sociale, culturale e lavorativa del territorio, con particolare attenzione alle donne operaie, che tessevano.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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