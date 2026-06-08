Muravera scontro notturno contro un cancello | tre giovani feriti

Da ameve.eu 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre giovani sono rimasti feriti in un incidente notturno a Muravera, quando un’auto ha scontrato un cancello in ferro. L’auto ha danneggiato la recinzione, provocando le ferite dei ragazzi. Uno di loro è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche e si trova in rianimazione. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, e al momento non sono note le dinamiche esatte dello scontro.

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Come ha fatto l'auto a distruggere un cancello in ferro? Quali sono le condizioni cliniche del ragazzo in rianimazione? Perché il conducente ha perso il controllo del veicolo? Cosa emergeranno i test tossicologici sul giovane alla guida??? In Breve Tre ventenni feriti con contusioni e fratture dopo l'impatto alle 4 del mattino. Un passeggero in rianimazione al Brotzu di Cagliari con prognosi riservata. Conducente al Policlinico di Monserrato e terzo amico al Santissima T . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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