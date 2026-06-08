Muravera scontro notturno contro un cancello | tre giovani feriti

Notizia in breve

Tre giovani sono rimasti feriti in un incidente notturno a Muravera, quando un’auto ha scontrato un cancello in ferro. L’auto ha danneggiato la recinzione, provocando le ferite dei ragazzi. Uno di loro è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche e si trova in rianimazione. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, e al momento non sono note le dinamiche esatte dello scontro.