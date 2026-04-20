Nella notte di domenica 19 aprile, lungo via Valcuvia nel comune di Casalzuigno, si è verificato un incidente tra due automobili. Tre giovani sono rimasti coinvolti nell’impatto, che si è rivelato particolarmente violento. La dinamica dell’incidente e le condizioni dei feriti sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le autorità per gestire la situazione.

Un violento impatto tra due autovetture ha coinvolto tre giovani lungo via Valcuvia, nel comune di Casalzuigno, durante la tarda serata di domenica 19 aprile. Il sinistro, avvenuto intorno alle ore 23:30, ha protagonisti due ragazzi di 18 e 22 anni e una giovane di 25 anni, tutti soccorsi con un quadro clinico classificato come codice verde. Intervento dei soccorsi e dinamica del sinistro. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono state immediatamente inviate sul luogo dell’incidente con un’autopompa per gestire le operazioni di messa in sicurezza dei mezzi incidentati. Al momento dell’arrivo dei primi soccorritori, i conducenti delle due auto erano già usciti dai propri abitacoli, permettendo al personale sanitario presente con l’ambulanza di prestare le prime cure necessarie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro notturno a Casalzuigno: tre giovani coinvolti nel violento impatto

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