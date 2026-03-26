A Milano, tre giovani italiani sono stati arrestati dopo aver aggredito e rapinato un ragazzo georgiano su un autobus della linea M3 durante la notte. L'aggressione si è verificata a seguito di un rimprovero tra i passeggeri, con circa venti persone coinvolte. La polizia ha fermato i tre sospettati presso la loro abitazione poco dopo l’accaduto.

Tre giovani italiani sono stati posti agli arresti domiciliari per una rapina avvenuta lo scorso novembre su un autobus notturno a Milano. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica, è stata condotta dalla Polizia di Stato che ha eseguito l’ordinanza sabato 21 marzo. I tre, due dei quali con precedenti, sono ritenuti responsabili dell’aggressione e del furto ai danni di un ragazzo georgiano, che ha riportato 5 giorni di prognosi per le lesioni subite. Le indagini e l’intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le indagini sono partite dopo l’intervento di una volante del Commissariato Mecenate in via Rogoredo, avvenuto il 16 novembre scorso, pochi minuti dopo le 03. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Milano, incubo sul bus notturno M3: 20 contro uno per un rimprovero, arrestati tre giovani per rapina

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