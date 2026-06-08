Muore a Portici il comandante delle polizia municipale | Ha combattuto contro un male incurabile riuscendo a tornare al lavoro

Notizia in breve

Il comandante della polizia municipale di Portici è deceduto dopo aver combattuto contro un male incurabile. Nonostante la malattia, era riuscito a tornare al lavoro. Il sindaco della città ha espresso cordoglio per la perdita, ricordando il suo impegno e la dedizione. La notizia è stata comunicata dall’amministrazione locale, che ha riconosciuto il ruolo di Zenti nel servizio pubblico. La scomparsa ha suscitato dolore tra colleghi e cittadini.