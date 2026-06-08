Muore a Portici il comandante delle polizia municipale | Ha combattuto contro un male incurabile riuscendo a tornare al lavoro
Il comandante della polizia municipale di Portici è deceduto dopo aver combattuto contro un male incurabile. Nonostante la malattia, era riuscito a tornare al lavoro. Il sindaco della città ha espresso cordoglio per la perdita, ricordando il suo impegno e la dedizione. La notizia è stata comunicata dall’amministrazione locale, che ha riconosciuto il ruolo di Zenti nel servizio pubblico. La scomparsa ha suscitato dolore tra colleghi e cittadini.
Claudio Teodonno Sindaco di Portici esprime il proprio cordoglio e di tutta l'amministrazione per la scomparsa di Francesco Zenti, Comandante della Polizia Municipale di Portici. Combatteva da tempo contro una brutta malattia.“Con profondo dispiacere ho appreso della scomparsa del Comandante. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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