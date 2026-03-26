Ameglio Menguzzo è stato nominato comandante della Polizia Municipale di Arezzo. La selezione si è conclusa con successo, dopo aver superato le fasi previste dal procedimento. Attualmente, Menguzzo ricopre il ruolo di vice questore aggiunto presso la Questura di Arezzo. La nomina è stata formalizzata al termine delle procedure di selezione previste dalla normativa vigente.

La procedura è arrivata a compimento: Ameglio Menguzzo, attuale vice questore aggiunto alla Questura di Arezzo è risultato il vincitore. Sarà lui quindi il nuovo comandante della Polizia Municipale di Arezzo dopo il pensionamento di Aldo Poponcini. Si sono svolte infatti anche le prove orali nei giorni del 9 e del 10 marzo scorso e questo è stato l'esito. A pesare proprio i titoli del curriculum di Menguzzo che entrerà alla guida del corpo degli agenti con la qualifica di dirigente. 40 anni e una grande esperienza alle spalle, Menguzzo assumerà l'incarico entro pochi giorni, come riferisce La Nazione di Arezzo di questa mattina. ArezzoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Ameglio Menguzzo è il nuovo comandante della Polizia Municipale di Arezzo

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