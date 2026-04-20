Polizia Municipale primo giorno di lavoro per il nuovo comandante Ameglio Menguzzo

Oggi si è svolto il primo giorno di servizio per Ameglio Menguzzo nel ruolo di comandante della Polizia Municipale. Con una divisa nuova, ha iniziato ufficialmente le sue funzioni nel settore. L’evento ha coinvolto il personale e ha segnato l’inizio di una nuova gestione all’interno del comando locale. La giornata si è conclusa senza particolari incidenti o interventi rilevanti.

Primo giorno con una nuova divisa e con un nuovo, importante, incarico per Ameglio Menguzzo, nuovo comandante della Polizia Municipale. L'insediamento ufficiale si è svolto questa mattina alle 8,30, in Comune. Poi il via agli incontri con i nuovi colleghi. Molti già conosciuti vista la stretta.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Ameglio Menguzzo è il nuovo comandante della Polizia Municipale di ArezzoLa procedura è arrivata a compimento: Ameglio Menguzzo, attuale vice questore aggiunto alla Questura di Arezzo è risultato il vincitore. Leggi anche: C’è l’ufficialità, individuato il nuovo Comandante della Polizia Locale: è il dottor Ameglio Menguzzo Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Polizia Municipale, primo giorno di lavoro per il nuovo comandante Ameglio Menguzzo; Grazia Boldrini, ispettrice del Comando di Polizia Locale di Empoli, è andata in pensione; Ecco il nuovo comandante della Polizia locale Ameglio Menguzzo: primo giorno al comando di via Setteponti; Vigili, l’ora del comandante. È il debutto di Menguzzo. Polizia Municipale, il comandante Paolo Bagnoli va in pensioneSesto Fiorentino, 1 novembre 2025 – Dopo 41 anni di servizio, 35 dei quali al Comune di Sesto Fiorentino, da oggi scatterà la pensione per il comandante della Polizia municipale Paolo Bagnoli che, due ... lanazione.it Vietri, il neo comandante polizia municipale Avallone: Sarò il primo a stare in stradaStampaIl nuovo Comandante del Corpo della Polizia Municipale del Comune di Vietri sul Mare, il dott. Alfredo Avallone, si è ufficialmente insediato nel suo nuovo incarico, nel corso della cerimonia ch ... salernonotizie.it "Buonasera Francesco appena girato. Due pattuglie della polizia municipale fronte piazza Garibaldi e il mercimonio “spontaneo” e illegale proprio a pochi metri". - facebook.com facebook