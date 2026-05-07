Carlo Cimbri Presidente Gruppo Unipol | Oggi inauguriamo UNIPOL DOME nuovo simbolo della nostra filosofia e un bene per Milano e l' Italia

Oggi è stato inaugurato UNIPOL DOME, un nuovo edificio che rappresenta un punto di riferimento per il Gruppo Unipol. Il presidente dell'azienda ha dichiarato che questa struttura è un simbolo della loro filosofia e un bene per Milano e l’Italia. L’evento si è svolto alla presenza di rappresentanti del Gruppo e della città, con un'attenzione particolare alla funzione e all'importanza dell’edificio nel contesto urbano.

Il Presidente del Gruppo Unipol ai microfoni del Giornale d'Italia sull'inaugurazione della più grande Arena d'Europa, dedicata al live entertainment e allo sport, il cui avvio si è tinto delle note e della voce straordinaria di Luciano Ligabue Intervista in esclusiva a Carlo Cimbri, presiden.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Carlo Cimbri (Presidente Gruppo Unipol): "Oggi inauguriamo UNIPOL DOME, nuovo simbolo della nostra filosofia e un bene per Milano e l'Italia" Notizie correlate Milano inaugura la Unipol Dome Arena, il nuovo 'tempio della musica' a Santa Giulia: sul palco LigabueMilano aggiunge un nuovo, iconico tassello al suo skyline e alla sua offerta culturale. Ligabue inagura l’Unipol Dome di Milano tra rock, ospiti, annunci e sorpreseE’ affidata a Luciano Ligabue con lo show evento ‘La Prima Notte – Music Opening Ceremony’, l’inaugurazione come palazzetto per i concerti... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Snam, ok dei soci al dividendo in crescita. Unipol: via libera alla cedola da 1,12 euro; Unipol Dome apre a Milano il 6 maggio; Dall'hockey olimpico al rock di Ligabue, apre l'Unipol Dome; Unipol Dome, nasce un nuovo landmark per il live entertainment europeo. Gruppo Unipol guarda oltre il risiko: Non temiamo scalateBruxelles, 19 novembre 2025 – Unipol pianta la sua bandierina nel cuore del potere regolatorio europeo. E lo fa con un messaggio che suona come una sfida al risiko finanziario: Non temiamo scalate. quotidiano.net Unipol apre a Bruxelles e chiede il Danish comprimise per le assicurazioni. Carlo Cimbri: noi prede? Nessun timore, azionariato stabileUnipol apre una sede di rappresentanza a Bruxelles per favorire, anche a livello europeo, il dialogo tra istituzioni, assicurazioni e mondo economico. L’apertura è stata l’occasione per tenere il ... milanofinanza.it Carlo Cimbri (Presidente Gruppo Unipol): "Oggi inauguriamo UNIPOL DOME, nuovo simbolo della nostra filosofia e un bene per Milano e l'Italia" x.com FERRARI INCASTRATE AL MENADOR Curioso ingorgo sulla strada che dalla Valsugana sale sugli altipiani cimbri: a tradire i bolidi rossi, la tecnologia. - facebook.com facebook