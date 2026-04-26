Tanti residenti del quartiere Santamonica al Misano World Circuit | una domenica tra motori e comunità
Domenica al Misano World Circuit Marco Simoncelli, molti residenti del quartiere Santamonica hanno avuto l’opportunità di visitare il circuito e vivere da vicino l’atmosfera delle corse. L’evento ha coinvolto la comunità locale, offrendo un’occasione per conoscere da vicino le attività e le iniziative legate al mondo dei motori. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi cittadini desiderosi di condividere questa esperienza tra amici e familiari.
Il Misano World Circuit Marco Simoncelli ha aperto le sue porte ai residenti del quartiere Santamonica, regalando una giornata speciale all’insegna della velocità, della passione e della condivisione. “In occasione del CIV – Campionato Italiano Velocità - spiega una nota - l’iniziativa ha.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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La stagione del Civ parte dal Misano World CircuitNel fine settimana al via dal Simoncelli il round Arrow, primo appuntamento stagionale.
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