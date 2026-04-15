Hub urbani Rimini presenta la candidatura al bando regionale | progetto per rilanciare il centro

Da riminitoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Rimini ha presentato ufficialmente alla Regione Emilia-Romagna la candidatura per un bando regionale. L’obiettivo del progetto è quello di sviluppare gli hub urbani e di prossimità nel centro della città. La richiesta di contributi mira a sostenere interventi mirati a riqualificare aree strategiche e migliorare i servizi nelle zone centrali. La proposta è stata inviata in conformità con quanto previsto dalla legge regionale.

Il Comune di Rimini ha ufficialmente presentato alla Regione Emilia-Romagna la candidatura al bando per la concessione di contributi destinati allo sviluppo degli Hub urbani e di prossimità, così come previsto nell’ambito della legge regionale. Si tratta di un passaggio importante che dà.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: L’assessora Casali traccia la rotta per gli hub urbani: Serviranno per gli eventi e attività strutturali; Cattolica verso la realizzazione del salotto urbano, il progetto alla Regione per ottenere il finanziamento; Hub in via Bovio approvato con riserva: Bel progetto, ma solo con più parcheggi; Turismo, quando il borgo fa squadra: San Giovanni cresce. +16% di presenze e nuove strategie.

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