Hub urbani Rimini presenta la candidatura al bando regionale | progetto per rilanciare il centro

Il Comune di Rimini ha presentato ufficialmente alla Regione Emilia-Romagna la candidatura per un bando regionale. L’obiettivo del progetto è quello di sviluppare gli hub urbani e di prossimità nel centro della città. La richiesta di contributi mira a sostenere interventi mirati a riqualificare aree strategiche e migliorare i servizi nelle zone centrali. La proposta è stata inviata in conformità con quanto previsto dalla legge regionale.

Il Comune di Rimini ha ufficialmente presentato alla Regione Emilia-Romagna la candidatura al bando per la concessione di contributi destinati allo sviluppo degli Hub urbani e di prossimità, così come previsto nell’ambito della legge regionale. Si tratta di un passaggio importante che dà.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Bando regionale per finanziare gli hub urbani, Confesercenti propone il centro storico: "Così stimoliamo nuove aperture"Dopo Forlimpopoli e Meldola, anche Forlì punta al marchio regionale: "Se venisse concretizzato, rappresenterebbe un importante strumento per generare... Leggi anche: Via libera al piano per l’attivazione e lo sviluppo degli hub urbani da candidare al bando regionale Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: L’assessora Casali traccia la rotta per gli hub urbani: Serviranno per gli eventi e attività strutturali; Cattolica verso la realizzazione del salotto urbano, il progetto alla Regione per ottenere il finanziamento; Hub in via Bovio approvato con riserva: Bel progetto, ma solo con più parcheggi; Turismo, quando il borgo fa squadra: San Giovanni cresce. +16% di presenze e nuove strategie. Rimini, candidatura agli hub urbani: progetto per commercio e cittàIl Comune di Rimini ha presentato alla Regione Emilia-Romagna la candidatura al bando per lo sviluppo degli hub urbani e di prossimità, avviando una nuova ... chiamamicitta.it Sviluppo degli hub urbani, Rimini presenta la candidatura al bando regionaleIl Comune di Rimini ha ufficialmente presentato oggi alla Regione Emilia-Romagna la candidatura al bando per la concessione di contributi destinati allo sviluppo degli Hub urbani e di prossimità, così ... msn.com Sviluppo degli Hub urbani, Rimini presenta la candidatura al bando regionale #Rimini #Attualita x.com In queste settimane il nostro team ha lavorato al fianco di diversi Comuni dell’Emilia-Romagna per la costruzione di hub urbani e di prossimità, strumenti introdotti dalla L.R. 12/2023 per il rilancio del commercio locale e della qualità urbana. Abbiamo curato 3 - facebook.com facebook