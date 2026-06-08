Motori in tv | Formula 1 a Barcellona e Superbike a Misano il programma completo del super weekend su Sky e NOW

Da sportface.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Da giovedì 11 a domenica 14 giugno, gli appassionati di motori potranno seguire due grandi eventi in tv. La Formula 1 disputa il Gran Premio di Barcellona-Catalogna, mentre la Superbike corre al Misano World Circuit per il Round dell’Emilia-Romagna. Entrambi gli appuntamenti saranno trasmessi su Sky e NOW, offrendo un weekend ricco di gare in diretta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Weekend ricchissimo per gli appassionati di motori. Da giovedì 11 a domenica 14 giugno la Formula 1 torna in pista per il Gran Premio di Barcellona-Catalogna, mentre la Superbike fa tappa al Misano World Circuit per il Round dell’Emilia-Romagna. In programma anche Formula 2, Formula 3, Porsche Supercup e gli highlights del CIV di Imola. La Formula 1 torna protagonista con il Gran Premio di Barcellona-Catalogna, in programma da giovedì 11 a domenica 14 giugno e trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e NOW. Il weekend si aprirà giovedì con la conferenza stampa dei piloti e la tradizionale pit walk. Venerdì spazio alle prime due sessioni di prove libere, mentre sabato sarà la giornata dedicata alle qualifiche. 🔗 Leggi su Sportface.it

motori in tv formula 1 a barcellona e superbike a misano il programma completo del super weekend su sky e now
© Sportface.it - Motori in tv: Formula 1 a Barcellona e Superbike a Misano, il programma completo del super weekend su Sky e NOW
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

MotoGP, GP d' Italia: gli highlights della gara del Mugello

Video MotoGP, GP d' Italia: gli highlights della gara del Mugello

Notizie e thread social correlati

Motori in tv, weekend su Sky: WEC a Imola, Superbike ad Assen e IndyCar a Long BeachNel fine settimana dal 17 al 19 aprile, gli appassionati di motori potranno seguire diversi eventi televisivi.

Motori, F1 Miami e Discover Kimi: weekend su Sky tra Formula 1, SBK e GTWCDal 30 aprile al 3 maggio, il weekend su Sky sarà dedicato agli appassionati di motori con la ripresa della Formula 1, che comprenderà il Gran Premio...

Temi più discussi: F1 a Monaco, MotoGP in Ungheria: tutti gli orari del weekend dei motori | Dove vedere qualifiche e gare in tv; F1 GP Monaco: gli orari di Montecarlo, dove vedere la gara in Tv e streaming; Il Mondiale di F1 fa tappa a Monte-Carlo: il PROGRAMMA e gli ORARI; F1 Orari GP Monaco 2026: Orari TV, diretta Sky e differita TV8 prossima gara.

motori in tv formulaFormula 1, GP Monaco 2026: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e in streamingGli orari del Gran Premio di Monaco della Formula 1 2026: il programma e quando vedere in TV su TV8 e Sky prove libere, qualifiche e gara della F1 sul ... fanpage.it

Formula 1, GP Miami 2026: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e in streamingGli orari italiani del Gran Premio di Miami della Formula 1 2026: il programma e quando vedere in TV su TV8 e Sky prove libere, qualifiche, sprint race ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web