Da giovedì 11 a domenica 14 giugno, gli appassionati di motori potranno seguire due grandi eventi in tv. La Formula 1 disputa il Gran Premio di Barcellona-Catalogna, mentre la Superbike corre al Misano World Circuit per il Round dell’Emilia-Romagna. Entrambi gli appuntamenti saranno trasmessi su Sky e NOW, offrendo un weekend ricco di gare in diretta.

Weekend ricchissimo per gli appassionati di motori. Da giovedì 11 a domenica 14 giugno la Formula 1 torna in pista per il Gran Premio di Barcellona-Catalogna, mentre la Superbike fa tappa al Misano World Circuit per il Round dell’Emilia-Romagna. In programma anche Formula 2, Formula 3, Porsche Supercup e gli highlights del CIV di Imola. La Formula 1 torna protagonista con il Gran Premio di Barcellona-Catalogna, in programma da giovedì 11 a domenica 14 giugno e trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e NOW. Il weekend si aprirà giovedì con la conferenza stampa dei piloti e la tradizionale pit walk. Venerdì spazio alle prime due sessioni di prove libere, mentre sabato sarà la giornata dedicata alle qualifiche. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Motori in tv: Formula 1 a Barcellona e Superbike a Misano, il programma completo del super weekend su Sky e NOW

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