Motori F1 Miami e Discover Kimi | weekend su Sky tra Formula 1 SBK e GTWC

Dal 30 aprile al 3 maggio, il weekend su Sky sarà dedicato agli appassionati di motori con la ripresa della Formula 1, che comprenderà il Gran Premio di Miami e la gara Sprint. Oltre alla massima serie, saranno trasmessi anche eventi di Superbike, il campionato mondiale Turismo e l’ultimo episodio di Discover Kimi. La programmazione si concentra su diverse discipline motoristiche, offrendo una vasta copertura degli eventi in programma.

Dal 30 aprile al 3 maggio torna la F1 con il GP di Miami e la Sprint. In programma anche SBK, GTWC e l’ultimo episodio di Discover Kimi. Un fine settimana ricco di appuntamenti attende gli appassionati di motori su Sky e in streaming su NOW. Dal 30 aprile al 3 maggio torna la Formula 1 con il Gran Premio di Miami, accompagnata dalla WorldSBK, dal GT World Challenge Europe e dalla programmazione speciale dedicata a Andrea Kimi Antonelli con l’ultimo episodio di Discover Kimi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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