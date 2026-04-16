Motori in tv weekend su Sky | WEC a Imola Superbike ad Assen e IndyCar a Long Beach

Nel fine settimana dal 17 al 19 aprile, gli appassionati di motori potranno seguire diversi eventi televisivi. La 6 Ore di Imola farà parte del campionato mondiale Endurance e sarà trasmessa su Sky. Contestualmente, si svolgerà la gara del campionato Superbike ad Assen, mentre la serie IndyCar si sposterà a Long Beach, in California. Tre appuntamenti che coinvolgeranno piloti e team di diversi campionati.

Dal 17 al 19 aprile grande spettacolo con la 6 Ore di Imola, il Round dei Paesi Bassi della Superbike e la IndyCar in California. In onda anche il documentario “Discover Kimi”. Un fine settimana ricco di motori è pronto ad accendersi su Sky e in streaming su NOW dal 17 al 19 aprile, con appuntamenti di rilievo internazionale tra endurance, superbike e monoposto americane. Il programma include la prima gara stagionale del FIA World Endurance Championship, il Round dei Paesi Bassi della Superbike e il Long Beach Grand Prix della IndyCar Series. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Motori in tv: F1 in Cina, Safari Rally Kenya e IndyCar Arlington nel weekend su SkyDa giovedì 12 a domenica 15 marzo grande spettacolo dei motori su Sky e in streaming su NOW. Sky Sport Motori Weekend (5 - 8 Marzo) F1 Australia e IndyCar Arizona in streaming su NOWFormula 1 al via con il GP Australia 2026 in diretta su Sky Sport e NOW#PazzidellaNotte a Melbournealla telecronaca il ritorno di Carlo Vanzininel... Contenuti utili per approfondire Si parla di: IndyCar, domenica il Gp di Long Beach su Sky: gli orari. Sky Sport Motori Weekend | F1 Bahrain, MotoGp Qatar, SuperBike Paesi Bassi, IndyCar Long BeachIn arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1, Motomondiale, Superbike, NTT Indycar Series, GT World Challenge e Lamborghini Super Trofeo. Tutto il fine ... digital-news.it Sky Sport Motori Weekend | F1 Bahrain, MotoGp Qatar, SuperBike Paesi Bassi, IndyCar Long BeachDal 11 al 13 aprile, il circuito di Sakhir ospiterà una gara che si preannuncia decisiva, in un campionato segnato da un equilibrio sorprendente tra McLaren e Red Bull. Il GP Bahrain, quarto round del ... informazione.it