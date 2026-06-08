MotoGp Tardozzi Ducati | Con 22 gare può succedere di tutto

Durante una gara di MotoGP, un’azione alla prima curva ha coinvolto due piloti: uno ha perso il controllo in modo azzardato, causando la caduta anche del leader del mondiale in quel momento. In conseguenza di questo incidente, il pilota in testa alla classifica ha perso punti preziosi nella corsa al titolo. La gara si è svolta in un contesto di grande incertezza, con 22 gare ancora da disputare, e tutto può cambiare in ogni momento.

Bologna, 8 giugno 2026 – Stavolta lo zero è toccato ad Aprilia. La staccata azzardata di Jorge Martin alla prima curva ha steso anche il leader del mondiale Marco Bezzecchi, privato di punti importanti in classifica generale nella battaglia che lo vedrà in lotta per il titolo mondiale 2026. Il successo è andato a Marc Marquez nel gp d’Ungheria sul tracciato amico di Balaton Park e ora Ducati sogna e crede nella rimonta. Il pilota spagnolo ha recuperato 25 punti su Bezzecchi e ora è quinto in classifica a 72 lunghezze dalla vetta. Se Marc si è detto ‘non nelle condizioni di recuperare’, di diverso avviso è il team manager di Ducati Davide Tardozzi, che dopo il successo del numero 93 in Ungheria ha aperto le porte a una seconda parte di stagione all’attacco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Non ci sono dall’igna e tardozzi che tengono per spezzare il legame fra questi ragazzi e la loro gente. Per sempre con Pecco oltre che con Marco, due bravi ragazzi lavoratori e amici veri Fiero di essere rappresentato da voi #Motogp #ducati #Bagnaia x.com

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