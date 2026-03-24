Jannik Sinner ha parlato in conferenza stampa dopo il successo ai danni del transalpino Corentin Moutet, sconfitto nel terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Miami: l’azzurro ha spiegato le difficoltà nell’affrontare un mancino, poi si è già proiettato agli ottavi di finale. L’azzurro guarda già al prossimo match: “ Sono molto contento di essere qui, è sicuramente un torneo che mi è mancato lo scorso anno, quindi sono molto felice, può succedere di tutto: questo sport è imprevedibile. Cerchiamo quindi di mantenere la concentrazione molto alta, il più possibile, e poi vedremo cosa succederà nel prossimo turno “. Un avversario mancino è sempre... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner cauto: “Serve concentrazione alta, può succedere di tutto. Con Michelsen partita diversa”

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Sono molto felice, ma allo stesso tempo non gioco per questo, per i record". Jannik Sinner conquista il passaggio agli ottavi del torneo di Miami e battendo Corentin Moutet centra il 13/o successo consecutivo in un Masters 1000. #ANSA x.com