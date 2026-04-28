Durante la pausa primaverile del campionato di MotoGP, Ducati ha dedicato un mese di lavoro e svolto un test per sviluppare nuove soluzioni aerodinamiche. Secondo un responsabile del team, il carico a terra è un elemento chiave per migliorare le prestazioni della moto. L’obiettivo è rafforzare la competitività rispetto ad Aprilia, con interventi che riguardano principalmente l’aerodinamica e il bilanciamento complessivo della moto.

Bologna, 28 aprile 2026 – Un mese di lavoro e un test per metterlo a fuoco. La pausa primaverile della Moto gp ha permesso a Ducati di escogitare qualche novità nell’ottica di un inseguimento ad Aprilia che si fa sempre più intenso e difficile. A Jerez la vittoria di Alex Marquez ha ridato a Borgo Panigale un po’ di fiducia, ma Aprilia si è fatta trovare pronta con il secondo posto di Marco Bezzecchi e in casa Ducati ufficiale ci si lecca le ferite per il doppio zero di Marc Marquez e Pecco Bagnaia. Nei test di Jerez post gp, la rossa ha messo in mostra alcune novità e gli aggiornamenti si sono concentrati sull’aerodinamica, con qualche accorgimento nella zona del cupolino e del forcellone.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - MotoGp, Ducati lavora sull’aerodinamica. Tardozzi: “Fondamentale il carico a terra”

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