Marc Marquez partirà in pole position nel GP d’Ungheria 2026, ottava tappa del Mondiale MotoGP, grazie al miglior tempo nelle qualifiche al Balaton Park. Bezzecchi ha ottenuto la seconda fila, mentre Martin si è piazzato in terza. La gara si svolgerà con Marquez in testa, seguito da Bezzecchi e Martin, alle posizioni più avanzate della griglia di partenza.

Le qualifiche del Balaton Park sono andate in archivio con la pole position di Marc Marquez, che partirà dunque davanti a tutti al via della Sprint e del Gran Premio d’Ungheria 2026, ottava tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il fuoriclasse catalano della Ducati ha firmato la miglior prestazione assoluta del turno davanti alla KTM ufficiale di Pedro Acosta, che veniva considerato probabilmente il favorito in base ai riscontri del venerdì. Tripletta spagnola completata da Fermin Aldeguer con la Ducati del team Gresini, mentre in seconda fila troviamo ben tre piloti italiani con Fabio Di Giannantonio quarto sulla GP26 del team VR46, Francesco Bagnaia 5° sulla Ducati Factory e Marco Bezzecchi (leader del Mondiale) 6° sull’Aprilia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Griglia di partenza MotoGP, GP Ungheria 2026: Marquez in pole, Bezzecchi in seconda fila, Martin in terza

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