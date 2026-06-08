Motociclismo siglato accordo | quattro grandi eventi da Imola a Rimini

Da bolognatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La regione Emilia-Romagna e la Federazione motociclistica italiana hanno firmato un accordo triennale per promuovere quattro eventi motociclistici principali. Gli appuntamenti si svolgeranno tra Imola e Rimini, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e l’interesse per le competizioni su due ruote. La partnership prevede il supporto organizzativo e promozionale da parte della regione e della federazione. La collaborazione durerà tre anni, coinvolgendo manifestazioni di rilievo nel settore motociclistico.

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La regione Emilia-Romagna e la Federazione motociclistica italiana (Fmi) hanno siglato una nuova partnership triennale per la promozione e il sostegno di quattro grandi eventi motociclistici sul territorio regionale. L'intesa, valida per il periodo 2026-2028, è stata presentata dall'assessora. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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