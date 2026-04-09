Un nuovo collegamento ferroviario è stato attivato all’Autodromo di Imola per facilitare gli spostamenti durante grandi eventi. Si tratta di un treno speciale a doppio piano, progettato per gestire l’afflusso di visitatori nelle occasioni più affollate. L’iniziativa mira a ridurre l’uso di veicoli privati e a promuovere pratiche più sostenibili per il trasporto pubblico. L’attivazione del servizio è stata annunciata in data 9 aprile 2026.

Bologna, 9 aprile 2026 – 'Il treno di Imola ' è partito. Si tratta di un Rock a doppio piano della nuova flotta regionale, caratterizzato da una livrea realizzata ad hoc per gli eventi dell' Autodromo: presentato questa mattina al binario 6 della Stazione centrale, è frutto dell'accordo tra Trenitalia Tper e Formula Imola per il biennio 2026-2027. Viaggerà lungo le principali direttrici tra Lombardia, Emilia-Romagna e Marche, da Milano e Piacenza fino a Rimini e Ancona e sarà un ambasciatore in movimento del territorio imolese: il primo dei grandi eventi che promuoverà sarà il Wec, in programma dal 16 al 19 aprile con un programma ricco di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un treno speciale per i grandi eventi all’ Autodromo di Imola. “Passo concreto per la sostenibilità”

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IMOLA PRONTA AD ACCOGLIERE LA FIA WEC 6 HOURS OF IMOLA 2026. 14 CASE COSTRUTTRICI AL VIA. L’AUTODROMO CONFERMA IL PROPRIO RUOLO CENTRALE NEL MONDIALE ENDURANCEL’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari si prepara ad accogliere la gara FIA (Federation Internationale de l’Automobile) WEC (World Endurance...

Un treno speciale per i grandi eventi all’ Autodromo di Imola. Passo concreto per la sostenibilitàAccordo con Trenitalia-Tper. Il convoglio collegherà Bologna alla città romagnola e alle principali direttrici tra Lombardia, Emilia e Marche. Sarà un ambasciatore in movimento dei grandi eventi sul c ... ilrestodelcarlino.it

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