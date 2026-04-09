Al via il Treno di Imola | mobilità green e grandi eventi tra Bologna e la Motor Valley

È iniziato il servizio del “Treno di Imola”, che collega Bologna alla Motor Valley. Il convoglio, un treno Rock a doppio piano della flotta regionale, è partito dalla Stazione Centrale di Bologna, al binario 6. La carrozza presenta una livrea speciale dedicata all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Il nuovo servizio punta a promuovere la mobilità sostenibile e facilitare gli spostamenti per eventi e attività nella zona.

È partito ufficialmente dalla Stazione Centrale di Bologna, al binario 6, il nuovo “Treno di Imola”, un convoglio Rock a doppio piano della flotta regionale con una livrea speciale dedicata all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari.L’iniziativa nasce dall’accordo tra Trenitalia Tper e Formula Imola per.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Leggi anche: Un treno speciale per i grandi eventi all’ Autodromo di Imola. “Passo concreto per la sostenibilità” Kimi Antonelli: la Motor Valley forgia il nuovo AscarìLa figura di Kimi Antonelli, pilota bolognese appena oltre i diciannove anni, sta ridefinendo le aspettative sulla Formula 1 con una maturità che... Temi più discussi: Nuovo sistema digitale . Più tecnologia in stazione; Trekking col treno: il calendario 2026; E' caos treni dopo la frana: da Bologna convogli deviati; Riccione porta la musica sulle carrozze del Metromare. Ecco il treno di Imola: per due anni sarà l’ambasciatore degli eventi dell’autodromo VIDEOValorizzare l’offerta dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari e promuovere una mobilità sempre più green. Sono i pilastri dell’accordo di ... corriereromagna.it Un treno speciale per i grandi eventi all’ Autodromo di Imola. Passo concreto per la sostenibilitàAccordo con Trenitalia-Tper. Il convoglio collegherà Bologna alla città romagnola e alle principali direttrici tra Lombardia, Emilia e Marche. Sarà un ambasciatore in movimento dei grandi eventi sul c ... ilrestodelcarlino.it ASD Ozzano Claterna PSP Imola 0-1 56' Stefano Lepore Terza vittoria di fila che ci mantiene agganciati al treno della vetta! : Cronaca del match #psp #football #fun #friendship #mojito #vitt - facebook.com facebook