Bisseck e Luis Henrique potrebbero lasciare l’Inter al termine della stagione. Il contratto del primo scade nel 2029, ma non ci sono ancora accordi definitivi per il rinnovo. Per quanto riguarda il secondo, non sono stati comunicati dettagli sui termini contrattuali o eventuali trattative in corso. Entrambi sono attualmente in rosa con il club, ma le situazioni contrattuali non sembrano garantire un proseguimento. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito ai loro futuri piani con la società.

Il pilastro e il gregario: il primo cresciuto esponenzialmente nel corso della stagione sotto l'attento sguardo di Cristian Chivu, il secondo molto utilizzato per cause di forza maggiore ma rimasto oggetto un po' misterioso. Parliamo di Yann Bisseck e Luis Henrique, due dei tanti interisti che nelle prossime settimane verranno inevitabilmente "investiti" da decine di rumors e voci di mercato a causa delle rispettive situazioni. Profondamente diverse tra loro, e questo è chiaro, ma potenzialmente dall'esito molto simile. Che potrebbe coincidere con l'addio all'Inter. Ecco perché. Partiamo dal difensore tedesco. Molto... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Gazzetta.it - Motivi diversi, stesso destino: così Bisseck e Luis Henrique potrebbero dire addio all'Inter

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Multi-subFell upon Me | Two Timelines, One Mission: Save Her Before the Exam!

Notizie e thread social correlati

Mercato Inter, il destino incrociato tra Luis Henrique e Palestra: ecco il puntoIl mercato dell'Inter si concentra sulla cessione di Dumfries, diretto verso il Real Madrid, mentre i dirigenti stanno preparando le mosse per...

Luis Henrique trionfa con l’Inter: «Vincere così è davvero speciale»Luis Henrique ha conquistato il suo primo scudetto con l’Inter, commentando che vincere in questo modo è un’esperienza molto significativa.

Argomenti più discussi: Inter, dagli esuberi piovono milioni: il tesoretto tra Frattesi, Asllani, Pavard e...; Il Milan e il gol al City, poi il buio pesto: ma oggi Petagna è tornato. E ha portato il Monza in A; Mercedes, Wolff si gode Kimi: Ma ora non fate troppo casino per lui in Italia.