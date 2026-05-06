Luis Henrique trionfa con l’Inter | Vincere così è davvero speciale

Luis Henrique ha conquistato il suo primo scudetto con l’Inter, commentando che vincere in questo modo è un’esperienza molto significativa. Il calciatore brasiliano si prepara ora a giocare un ruolo importante nella prossima stagione. La vittoria è stata ufficializzata nelle ultime settimane e rappresenta un traguardo importante per il giocatore. Per l’Inter, si tratta di un risultato che conferma la loro posizione nel campionato italiano.

di Lorenzo Vezzaro Luis Henrique festeggia il primo scudetto italiano: il brasiliano punta a un ruolo da protagonista nella prossima stagione. L’esterno brasiliano Luis Henrique festeggia il suo primo anno in Italia nel modo più prestigioso possibile, cucendosi sul petto lo scudetto al termine di una cavalcata trionfale con la maglia dell’ Inter. Arrivato dal Marsiglia con grandi aspettative, il calciatore ha saputo integrarsi nel gruppo nerazzurro, contribuendo alla conquista del ventunesimo titolo del club. In un’intervista rilasciata al portale Terra, il brasiliano ha voluto condividere tutta la sua soddisfazione per questo traguardo, guardando già con ambizione alle sfide che lo attendono nel prossimo futuro sotto la guida di Cristian Chivu.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Luis Henrique trionfa con l’Inter: «Vincere così è davvero speciale» LUIS HENRIQUE: lascia l'INTER dopo 6 mesi Notizie correlate Luis Henrique si racconta: «Ansioso per lo scudetto, vincere col Parma sarebbe speciale»di Lorenzo VezzaroLuis Henrique punta la sfida tricolore: l’esterno nerazzurro si racconta in una lunga intervista svelando il suo rapporto con... Inter, ecco Luis Henrique prima del derby: “Per vincere dobbiamo essere più cattivi”Luis Henrique, giocatore nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' prima del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Inter, il punto sugli infortunati: Calhanoglu da valutare, Luis Henrique vicino al rientro; Inter, le condizioni di Calhanoglu e Luis Henrique. Lautaro non al top: il piano di recupero; Luis Henrique: All'Inter un ruolo nuovo, ma mi piace impostare da dietro; Paris Saint-Germain-Bayern Monaco, il futuro del calcio. Luis Henrique e lo Scudetto con l'Inter: Un sogno che si avveraL'esterno brasiliano nerazzurro Luis Henrique ha parlato ai microfoni del portale Terra dopo la vittoria dello scudetto contro il Parma ... derbyderbyderby.it Luis Henrique celebra lo scudetto dell’Inter e incalza la compagna sui social: Hai deciso…L'esterno brasiliano ha condiviso le foto più emozionanti della festa scudetto in casa Inter. Non solo calcio, anche l'amore trionfa. golssip.it Luis Henrique: "Essere campioni d'Italia rappresenta un passo molto importante nella mia carriera e la realizzazione di un sogno che coltivo da tanti anni. Sono arrivato qui con grandi sogni e ora voglio consolidare ulteriormente il mio posto. Continuerò a imp - facebook.com facebook Luis Henrique: "Scudetto, realizzazione di un sogno. Voglio consolidare il mio posto all'Inter" x.com