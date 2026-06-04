Mobilitazione dei lavoratori di Ambiente i sindacati | Emergenza sicurezza tra mezzi vecchi e turni massacranti

I lavoratori di Ambiente si sono mobilitati per protestare contro le condizioni di sicurezza sul lavoro, segnalando problemi legati a mezzi vecchi e turni massacranti. I sindacati hanno convocato assemblee per discutere possibili azioni di protesta. La situazione ha portato a una crescente preoccupazione tra i dipendenti, che chiedono interventi urgenti per migliorare le condizioni operative.

Mobilitazione dei lavoratori e le lavoratrici di Ambiente e assemblee per valutare possibili azioni di protesta. Lo annunciano i sindacati Fp Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti e Ugl denunciando il persistere di gravi problemi sul fronte salute e sicurezza del lavoro. I sindacati segnalano in. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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