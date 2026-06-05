Electrolux ancora a rischio licenziamenti 1.700 lavoratori La mobilitazione

Giovedì 4 giugno, a Solaro, nel Milanese, si è svolto un corteo e un’assemblea pubblica con lavoratori e rappresentanti istituzionali. La protesta riguarda lo stabilimento di Electrolux, che si trova in crisi e rischia di licenziare circa 1.700 dipendenti. Le persone coinvolte hanno manifestato davanti ai cancelli, chiedendo spiegazioni e soluzioni per il futuro della produzione e dei posti di lavoro.

Corteo e assemblea pubblica con lavoratori e istituzioni, giovedì 4 giugno, a Solaro, nel Milanese, dove ha sede uno stabilimento di Electrolux, azienda di elettrodomestici in stato di crisi con 1.700 posti a rischio annunciati l'11 maggio. “È l'esempio di un Paese che non vuole investire nella. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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